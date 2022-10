Benedetta Pilato donna dell'anno nello sport. Europei e Mondiali: il suo 2022 da ricordare

Benedetta Pilato è la donna dello sport per il 2022. Il premio è stato conferito ai Gazzetta Sports Awards SeeSicily. La nuotatrice tarantina è stata votata da La Gazzetta dello Sport come la miglior atleta per lo sport italiano nel 2022. Un anno fantastico il suo, partito non nel migliore dei modi con le scorie di Tokyo. Eppure finito con due medaglie d'oro, agli Europei e ai Mondiali, nei 100 metri rana, la "distanza proibita" fino a pochi mesi fa.

Parla Benny

«Ho rivisto l'impresa ai Mondiali solo una volta per guardare gli errori che l'allenatore mi ha fatto notare. Non sono solita riguardare quello che faccio. Le lacrime? Mi sono trattenuta, poi sono scoppiata. I buoni risultati bisogna goderseli, poi resettare tutto. Il mio allenatore mi ha sempre detto di guardare sempre alla prossima gara. Come ho festeggiato? Tutti insieme e poi al rientro con la mia famiglia. Adesso abbiamo i mondiali a Melbourne a dicembre e punto su quelli. Tokyo? Mi ha dato più consapevolezza. Ho vissuto anche un inizio di stagione particolare ma è servito per crescere».

I successi del 2022: il doppio oro agli Assoluti ad Aprile

Ai campionati italiani assoluti primaverili di Riccione (dal 9 al 13 aprile, vasca da 50 metri) ha vinto l'oro sia nei 50 metri rana (dove nel 2021 aveva fatto il record del mondo) che nei 100 metri rana. Un doppio successo per dare un segnale.

I mondiali di Budapest

A Budapest Benny prende l'argento nei 50 metri rana, lontana dal proprio record, ma vince per la prima volta una competizione importante nei 100, con 1'05''93. Oro mondiale, il primo. Forse la vittoria più bella di sempre. Era giugno.

Il bis agli Assoluti

Agli assoluti estivi (luglio) bissa il doppio oro di aprile. Riccione le porta bene, ma era già proiettata agli Europei di Roma.

L'oro nei 100 a Roma

Più centometrista che altro? Forse sì. La metamorfosi è completata. E Benedetta a Roma, agli Europei in casa (agosto), vince ancora l'oro nei 100 metri. Nei 50 scende sui 29''71 ma deve accontentarsi ancora una volta dell'argento (l'anno prima a Budapest aveva vinto lei).