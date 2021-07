Brindisi, l'esordio in Champions League il 6 ottobre in casa contro l'Hapoel Holon

Il board Basketball Champions League ha ufficializzato il calendario della regular season BCL 2021/2022, prima fase a gironi della competizione FIBA cui parteciperà la Happy Casa Brindisi per il terzo anno consecutivo. Per la squadra biancoazzurra, inserita nel gruppo G, esordio casalingo contro gli israeliani dell’Hapoel Holon il 6 ottobre (ore 20,30).

Brindisi nel mondo

Novità della stagione il ‘Game of the Week’ al lunedì sera con massima visibilità sui canali ufficiali BCL: per la Happy Casa appuntamento fissato alla seconda giornata, lunedì 18 ottobre, al PalaPentassuglia contro la vincente del Qualification Round (una tra Vilpas/Cluj/Peristeri/Split/Larnaca/Fribourg). Il girone d'andata dei biancazzurri si chiuderà in Turchia il 3 novembre in casa del Darussafaka.