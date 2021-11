Brindisi, una notte da leoni contro i turchi del Darussafaka per continuare l'avventura in Champions League

Vincere è l’imperativo, ribaltare il -6 della sfida d’andata pure. Non ha alternative la Happy Casa Brindisi che, sui legni del PalaPentassuglia, questa sera affronta il Darussafaka. È la prima giornata del girone di ritorno della Basketball Champions League, l’ultima partita del girone che i biancazzurri giocano in casa, soprattutto è l’ultimissima chiamata per continuare a tenere accesa la fiammella della speranza. La squadra di coach Frank...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati