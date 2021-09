Supercoppa, il Brindisi surclassa il Sassari e vola in semifinale. Lunedì la sfida contro l'Olimpia Milano

La Happy Casa Brindisi si regala un’altra serata di gloria, conquistando la semifinale di Supercoppa in programma lunedì alle ore 18,00 (diretta su Eurosport 2, Discovery + e DMAX canale 52 del digitale terrestre) dove troverà l’Olimpia Milano che ha battuto una rimaneggiata Treviso con il punteggio di 108-60 Ottima la prova di tutta la squadra biancazzurra, solida in difesa ed efficace in attacco, trovando sempre protagonisti differenti nelle varie fasi dell’incontro. Spicca la prova di Nick Perkins (21 punti e 10 rimbalzi), autentico mattatore su entrambi i lati del campo. I biancazzurri partono bene toccando subito il +7 (13-6 al 6’). La Dinamo prova a scuotersi dal torpore e lo fa al rientro in campo dalla pausa lunga quando tre liberi di Logan, un sottomano di Clemmons e una tripla di Bendzius la portano avanti nel punteggio (45-48 al 26’30”). Uno squillo i biancazzurri lo hanno però sul finire del terzo quarto (52-48), prima di aggiornare il massimo vantaggio al 35’30” (66-54, tripla di Zanelli). Sotto lo striscione del traguardo la “banda Vitucci” mantiene il controllo delle operazioni, facendo scorrere i titoli di coda a -22” (4 punti filati di J.Perkins).