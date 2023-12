Il derby lancia Monteroni, Lecce prepara il riscatto

Emozioni, sorrisi, grinta, felicità, paura: ecco gli ingredienti che hanno caratterizzato il derby tra Monteroni e La Scuola Bk Lecce. Lo hanno vinto i “tarantolati” alla fine di una partita tirata, che De Angelis e compagni hanno indirizzato dalla loro parte grazie ad un ultimo quarto da 22 a 11. Ma è stato un faccia a faccia che ha confermato (ma di questo non c’erano dubbi) la valenza di due squadre che aspirano ai quartieri alti della classifica. Dopo un avvio di stagione balbettante, il Monteroni si è rimesso in carreggiata grazie ad una striscia aperta di quattro vittorie consecutive che ha permesso di ritrovare quella chimica che, di fatto, era mancata nelle prime partite della stagione. Si attendeva una risposta dopo le incertezze iniziali, puntuale è arrivata e anche in maniera fragorosa. La squadra di coach Luigi Marra è in piena risalita, soprattutto pare aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori.

Oggi i punti in classifica sono 10, due in meno della battistrada Matera. «Veniamo da un momento positivo», il commento di coach Marra, «e per noi è molto importante, perché tornare a lavorare in palestra a lavorare dopo una vittoria è molto più facile. Sappiamo però di non aver fatto ancora nulla, quindi testa bassa e massima concentrazione in vista dei prossimi appuntamenti. Lavorando sempre con molta più intensità. Siamo un bel gruppo». Il campionato di serie C ha scritto la storia di più della metà del girone d’andata. L’equilibrio la fa da padrone assoluto, l’incertezza regna dietro l’angolo anche se le pretendenti al salto di categoria hanno già suonato i loro squilli di tromba. Tra questi per l’appunto il Monteroni che grazie alla ritrovata verve è tornata ad essere impattante.

Più consistenza e più continuità all’interno della stessa partita sono state le chiavi che hanno permesso a Durini e compagni di venire fuori dal mare in tempesta. Soprattutto difensivamente i ragazzi di coach Marra hanno alzato i giri del motore. E non di poco, perché difendere in cinque è più importante di attaccare in cinque. E oggi il Monteroni fa proprio questo. «C’è poi l’aspetto fisico, che è una delle nostre carte vincenti nel lungo periodo. Lo è stato la scorsa stagione, lo è pure quest’anno. Siamo dovuti ripartire da zero e per i ragazzi non è stato facile entrare nei ritmi e nel meccanismo del nostro lavoro, ma adesso le cose hanno preso la direzione giusta e le cose stanno andando per il meglio, sotto tutti i punti di vista».

Una squadra di ottimo livello quella del Monteroni, alla stessa stregua della LSB Lecce che, nonostante il passo falso nel derby, ha finora dimostrato grande impatto tecnico. Per carità nulla di grave, la squadra di coach Daniele Michelutti non esce certo ridimensionata dall’ultima sfida, stimoli e motivazioni non mancano certo a Mocavero e compagni per continuare a credere in se stessi e sulle proprie potenzialità. Attualmente a quota 10 punti, la LSB ha tutto per continuare a fare bene. Anche dalla parte leccese si è creato un bell’entusiasmo, basta solo continuare cavalcarlo. E non può essere certo un passo falso ad annacquarne gli ardori. Guardare ad una partita per volta è l’imperativo: sarà il campo a dire a quali traguardi la formazione leccese potrà arrivare. Con la consapevolezza di quali sono i propri limiti e fare di tutto per migliorarli. Intanto domenica è ancora campionato (9ª giornata d’andata). Il Monteroni sarà di scena a Barletta, la LSB giocherà in casa contro il Matera, forse la più seria candidata al salto di categoria.