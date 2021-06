Frata Nardò, la promozione in A2 ad un passo. Venerdì gara decisiva a Roseto

La Frata Nardò conquista anche gara 2 della finale playoff e venerdì a Roseto avrà l’opportunità di giocarsi il primo match ball per l’accesso in A2. E’ una partita molto diversa da quella giocata 48 prima e lo si capisce sin dalla palla a due. I viaggianti hanno un’altra faccia e dimostrano di volersela giocare fino in fondo.

Buon avvio

La Frata mette subito il naso avanti (12-7), trovando anche il +6 (22-16, minuto 9), ma qui la...

