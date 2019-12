Happy Casa conquista le Final Eight di Coppa Italia

BRINDISI L'Happy Casa conquista un posto per le "Final Eight" di Coppa Italia. L'ultimo turno del 2019 regala all'Happy Casa Brindisi una vittoria di straordinaria importanza contro un Treviso che ha ribattuto colpo su colpo per poi arrendersi nel finale: 81-74 il punteggio che lancia Brindisi al quinto posto assoluto in classifica.

Eppure il confronto del PalaPentassuglia non era iniziato bene per il team di Vitucci, sotto di tre punti nel primo parziale per poi rimettere le cose a posto nel secondo. Il meglio nel terzo tempo con i padroni di casa capaci di accumulare un rassicurante vantaggio per arrivare alla doppia cifra in avvio dell'ultimo quarto. La sofferenza in coda con Treviso minaccioso al punto da portarsi a 100 secondi dalla fine sul -4 (78-74), poi la svolta e la vittoria che in classifica ha un peso straordinario.

IL TABELLINO

Parziali – 17-20, 38-37, 64-53.

Happy Casa Brindisi: Banks 18 (2/7, 3/7), Brown 11 (5/11 da 2), Sutton 4 (2/3, 0/1), Zanelli, Gaspardo 7 (3/5, 0/2), Campogrande 9 (3/5 da 3), Thompson 13 (3/6, 1/2), Stone 17 (4/6, 2/5), Ikangi 2 (1/1, 0/2). N.e.: Guido, Iannuzzi, Cattapan. All.: Vitucci.

De Longhi Treviso: Tessitori 11 (3/8, 0/1), Logan 20 (4/5, 4/12), Alviti 13 (2/3, 3/5), Parks 8 (4/10, 0/2), Imbrò 8 (2/4 da 3), Chillo 7 (2/2, 1/1), Uglietti 4 (2/4, 0/2), Severini 3 (1/1 da 3). N.e.: Saladini, Piccin. All.: Menetti

Arbitri: Martolini, Baldini, Boninsegna.

NOTE –Tiri liberi: Brindisi 14/19, Treviso 7/8. Rimbalzi: Brindisi 39 (Brown 8), Treviso 32 (Uglietti 6). Palloni persi: Brindisi 13 (Thompson 3), Treviso 14 (Uglietti 3). Palloni recuperati: Brindisi 6 (Banks, Brown, Sutton, Campogrande, Thompson e Stone 1), Treviso 6 (Logan 2). Assist: Brindisi 20 (Banks 6), Treviso 14 (Logan 5). Valutazione: Brindisi 101 (Stone 21), Treviso 72 (Logan 18). Ultimo aggiornamento: 21:29





