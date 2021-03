Basket A, s'infiamma la lotta per playoff e salvezza Risultati e classifica

Con la vittoria di Reggio Emilia di coach Attilio Caja sulla Vuelle Pesaro di Jasmin Repesa si è chiuso il 22° turno del campionato di basket di serie A. Brindisi mantiene la seconda posizione dietro Milano mentre è grande lotta per arrivare all'ottavo posto, che garantisce i playoff scudetto, e per evitare l'ultimo che significa retrocessione in A2. Ecco la situazione.

22° turno

95-84 Sassari-Cremona

68-74 Brescia-Brindisi

69-63 Venezia-Milano

88-70 Varese-Trento

95-76 Treviso-Trieste

81-73 Virtus Bo-Fortitudo Bo

91-79 Reggio Emilia-Pesaro

Classifica: Milano 36; Brindisi, Virtus Bologna 32; Sassari, Venezia 28; Treviso 24; Trieste 22; Pesaro, Brescia 18; Fortitudo Bologna, Varese, Trento, Cremona, Reggio Emilia 16; Cantù 14.