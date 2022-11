Happy Casa Brindisi travolta al PalaPentassuglia dal Pesaro. Una brutta botta per la squadra di Vitucci

Semplicemente una serata da incubo per la Happy Casa Brindisi che viene letteralmente asfaltata dalla Carpegna Prosciutto Pesaro. Finisce 74-102, una partita che i biancazzurri di fatto non hanno mai cominciano. Si salvano solo Burnell, Mezzanotte e Mascolo, il resto finisce dietro la lavagna. Brindisi complica la sua serata già dalle primissime battute, segnando il suo primo canestro dopo quasi cinque minuti dal via. Nel frattempo però gli avversari ne hanno scritti a referto già 16 e per la squadra di Frank Vitucci è già notte fonda. Solo un paio di fiammate nel primo tempo, poi il nulla assoluto da parte dei biancazzurri che chiudono la loro partita sotto una pioggia di fischi che vengono giù dagli spalti del PalaPentassuglia.