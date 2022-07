Serie A basket cambia tv: si vedrà in streaming su Eleven Sports

Eleven Sports si è aggiudicata il Pacchetto Pay dei Diritti Audiovisivi domestici di LBA per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 a seguito della trattativa privata avvenuta lo scorso 12 luglio. L’assegnazione verrà ratificata dalla Assemblea straordinaria convocata per giovedì 21 luglio nella quale Eleven presenterà ai Club il proprio piano di valorizzazione dei diritti Pay per il triennio. Per le prossime tre stagioni il campionato di basket Serie A sarà dunque visibile su Elevensports.com che trasmetterà tutte le partite del Campionato di Serie A (oltre 250 match tra regular season e Playoff), la Final Eight di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Il basket in streaming su Eleven Sports

«Ringraziamo i Club e il presidente Gandini per aver scelto Eleven come partner per il prossimo triennio - ha commentato Giovanni Zurleni, Managing Director di Eleven Sports Italia - Con la grande aggiunta della Serie A, Eleven diventa così a tutti gli effetti il principale punto di riferimento per gli amanti della pallacanestro in Italia».

Tale acquisizione va a completare l'offerta già molto ricca riservata agli appassionati di basket, che comprende le più importanti competizioni continentali per club, con tutte le partite di Eurolega (alla quale prenderanno parte nella prossima stagione Olimpia Milano e Virtus Bologna), Eurocup (che vedrà ai nastri di partenza Brescia, Venezia e Trento), e il grande basket internazionale con tutte le partite delle competizioni FIBA per squadre nazionali, incluse FIBA Eurobasket 2022 e FIBA World Cup 2023. Con la grande aggiunta della LBA Serie A, Eleven diventa così a tutti gli effetti il principale punto di riferimento per gli amanti della pallacanestro in Italia. Un'offerta che verrà ampliata da nuovi format originali che saranno presto lanciati, senza dimenticare tutti i contenuti di sport entertainment prodotti da Team Whistle, tra cui la serie di punta Dunk League.