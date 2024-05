Basket Serie A2: ad Agrigento prestazione negativa del Nardò. Chiusi vince e aggancia i granata

Il Nardò scrive una delle pagine più brutte della sua storia recente, perdendo malissimo sul campo di Agrigento nella prima giornata di ritorno della poule salvezza e complicando non poco il cammino per difendere la serie A2. Difficile comprendere cosa sia scattato nella mente e nelle mani dei granata in questa trasferta nella Valle dei Templi, apparsi abulici sin dai primi possessi e sconnessi dalla realtà di una sfida che obbligava a un approccio ben diverso. Il tremendo 51-18 con cui si è andati alla pausa lunga è materia da psicologia più che da strateghi della pallacanestro. I siciliani hanno bissato il successo dell'andata, incartando nuovamente il Toro con una difesa asfissiante e con un giro palla vertiginoso. La salvezza è sembrata un traguardo alla portata della squadra di casa più che di quella ospite, tema non trascurabile e nodo da sciogliere nei prossimi giorni in casa granata.

Inaccettabile aver lasciato la posta in palio agli avversari anni luce prima della sirena. Una partita di questa importanza si può perdere, chiaramente, non si può gettare alle ortiche di fatto non giocando nei primi due quarti. Il bilancio finale è 81-68, punteggio che non racconta fino in fondo la bruttissima prestazione del Nardò. A completare la giornata nera, la vittoria di Chiusi che passa anche a Roma e aggancia il Nardò in classifica.

Ma paradossalmente guardare la graduatoria adesso è esercizio secondario. Serve prima un severo e rapidissimo esame di coscienza. Oltre che uno scatto d'orgoglio, da uomini e da professionisti.