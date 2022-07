Un altro rinforzo per Vitucci: la point guard Mascolo è della Happy Casa Brindisi

Dopo l’ingaggio dell’ex canturino Jordan Bayehe, ala/centro camerunense di formazione italiana, che ha ufficialmente aperto il mercato in entrata della Happy Casa Brindisi, la società biancazzurra ha definito una nuova operazione in entrata, mettendo sotto contratto per le prossime due stagioni Bruno Mascolo. Il nome della point guard nativa di Castellamare di Stabia era stato accostato a quello della “Stella del Sud” diverse settimane fa, ieri è arrivata l’ufficialità con il canonico dei comunicati stampa.

Il profilo

La sua carriera è stata un continuo viaggio su e giù per la penisola e le ultime tre stagioni le ha trascorse a Tortona con la cui maglia ha conquistato la Serie A da MVP della semifinale e finale playoff (20 punti nella decisiva gara 5 e 13,6 punti, 4,5 rimbalzi, 3,7 assist di media in campionato), contribuendo alla grande ascesa della formazione piemontese assoluta protagonista da neopromossa in questa stagione con la finale di Coppa Italia e la semifinale playoff LBA (career high stagionale da 21 punti e 25 di valutazione a gennaio). I primi due colpi in entrata sono giunti, ma già nelle prossime ore ne potrebbero almeno un altro (Federico Miaschi?).