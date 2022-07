Happy Casa, esordio in campionato il 2 ottobre a Verona. La prima in casa il 9 ottobre contro Napoli

Sarà il Verona la prima avversaria del Brindisi nel campionato di serie A 2022-2023. La Lega Basket ha ufficializzato in mattinata il calendario della Regular Season. Dopo la grande svolta della scorsa stagione si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata: una novità introdotta con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità e spettacolarità durante la stagione. Si inizia domenica 2 ottobre con il primo turno, preceduto dalla Supercoppa in programma a Brescia mercoledì 28 e giovedì 29 settembre con la partecipazione di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, Virtus Segafredo Bologna, Bertram Yachts Derthona Tortona e Banco di Sardegna Sassari.

Il campionato dell Happy Casa inizierà con la trasferta sul campo della neopromossa Verona mentre l'esordio casalingo sarà il 9 ottobre contro Napoli, partite queste che precedono la trasferta di Milano (16 ottobre).

A Bologna, sui legni di un'altra corattazata del campionato, i biancazzurri giocheranno il 27 novembre mentre il 18 dicembre Perkins e compagni saranno di scena a Treviso contro gli ex Alberto Morea, Alessandro Zanelli e Adrian Banks, che a loro volta torneranno da avversari nel PalaPentassuglia il 26 marzo 2023.

Il girone d'andata della Happy Casa si chiuderà il 15 gennaio 2023 a Sassari, quello di ritorno (22 gennaio) si aprirà affrontando proprio la Virtus Bologna, con Milano che sarà inveece di scena nell'iimpiato di contrada Masseriola il 12 marzo. La stagione regolare della squadra di coach Vitucci si chiuderà il 7 maggio 2023 ospitando Trieste.