Happy Casa, il danno dopo la beffa: squalificato coach Vitucci. Marino: «I nostri tifosi minacciati, io colpito da un pugno». Indagine della Fip

Verrebbe da dire, oltre al danno arriva pure la beffa. Il Giudice Sportivo della Lega Basket Serie A si è pronunciato sui fatti accaduti ieri sera nel dopo gara tra Givova Scafati e Happy Casa Brindisi adottando decisioni che lasciano un po' perplessi. Il comunicato parla chiaro, perché alla fine la “mannaia” si è abbattuta proprio sulla squadra pugliese. Frank Vitucci è stato infatti squalificato per una giornata “per comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli arbitri a fine gara all’interno del tunnel di accesso agli spogliatoi, fatto che non degenerava per il pronto intervento del 1° assistente allenatore (Fabio Corbani, ndc).

Sostituita con ammenda di 3.000 euro”. E il club campano? Solo 2.000 euro “per offese e minacce collettive e frequenti, nei confronti dei tesserati avversari”. Del parapiglia in campo e nel tunnel degli spogliatoi, con i giocatori biancazzurri vittime di una vera aggressione fisica, non c’è traccia nel comunicato del Giudice sportivo. Parapiglia proseguito anche fuori dal PalaBarbuto dove sono continuate le scaramucce tra i tifosi campani e alcuni giocatori della Happy Casa. Restano le conseguenze di una serata da dimenticare il prima possibile, costata cara, molto cara alla formazione brindisina, sconfitta di un punto.

La polemica di Marino

Mentre il presidente Fernando Marino prende la parola sugli episodi di Scafati, dicendo a chiare lettere che "stare zitto significherebbe tradire quello in cui credo e soprattutto tradire il ruolo educativo che invochiamo ed attribuiamo allo sport. Vogliamo che passi il messaggio che il più violento fa paura e dobbiamo stare zitti? Vogliamo insegnare che alle trasferte non si va perché ci può essere un’invasione di campo a mettere a rischio l’incolumità? ", la Procura federale della Federazione Italia Pallacanestro ha aperto un’indagine al fine di "verificare la natura e le eventuali responsabilità in ordine ai disordini accaduti all’interno dell’impianto di gioco, al termine della partita Givova Scafati-Happy Casa Brindisi dell’11 aprile 2023".

Lo stesso presidente Marino dice di avere ancora mal di schiena "per un pugno sferrato alla cieca ricevuto mentre sotto il tunnel cercavo di placare gli animi. Siamo stati difesi dai giocatori di Scafati che hanno in parte impedito l’accesso ai ‘supporters’.. vogliamo chiamarli così? Lo Sport è questo?" e infine ringrazia Nello Longobardi, presidente del club campano "per aver permesso alla mia famiglia di uscire da una porta secondaria affinché potessimo tornare a casa senza altri patemi d’animo".