Happy Casa, il danno dopo la beffa: squalificato coach Vitucci

Verrebbe da dire, oltre al danno arriva pure la beffa. Il Giudice Sportivo della Lega Basket Serie A si è pronunciato sui fatti accaduti ieri sera nel dopo gara tra Givova Scafati e Happy Casa Brindisi adottando decisioni che lasciano un po' perplessi. Il comunicato parla chiaro, perché alla fine la “mannaia” si è abbattuta proprio sulla squadra pugliese. Frank Vitucci è stato infatti squalificato per una giornata “per comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli arbitri a fine gara all’interno del tunnel di accesso agli spogliatoi, fatto che non degenerava per il pronto intervento del 1° assistente allenatore (Fabio Corbani, ndc). Sostituita con ammenda di 3.000 euro”. E il club campano? Solo 2.000 euro “per offese e minacce collettive e frequenti, nei confronti dei tesserati avversari”. Del parapiglia in campo e nel tunnel degli spogliatoi, con i giocatori biancazzurri vittime di una vera aggressione fisica, non c’è traccia nel comunicato del Giudice sportivo. Parapiglia proseguito anche fuori dal PalaBarbuto dove sono continuate le scaramucce tra i tifosi campani e alcuni giocatori della Happy Casa. Restano le conseguenze di una serata da dimenticare il prima possibile, costata cara, molto cara alla formazione brindisina, sconfitta di un punto.