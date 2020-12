Dall'altra parte del mondo, l'incoraggiamento di un tifoso speciale: «Brindisi, ora credici. Nel basket tutto è possibile». Parla Muro, stella di una stagione indimenticata

Per due stagioni Alejandro Muro è stato un punto di riferimento, una maglia come poche tra le tante che hanno solcato i legni del PalaPentassuglia. Sangue caliente, freddo come pochi nei momenti decisivi della partita, cecchino incredibile dall’arco dei tre punti. Ha giocato praticamente in tutta Italia, ma è con la maglia numero 4 dell’allora Prefabbricati Pugliesi Brindisi, che ha fatto sognare decine di migliaia di persone. Restano impresse le immagini del suo taglio della retina al termine della sfida vinta con Trapani, successo che avrebbe regalato alla “Stella del Sud” il tanto agognato ritorno nel basket professionistico dopo molti anni passati nel più assoluto oblio dei campionati minori. Al giocatore uruguaiano si legano alcuni dei ricordi più belli della storia recente della “Stella del Sud”, due anni assolutamente. «Quella vissuta lì in Puglia è stata una esperienza bellissima, che ricordo ancora con tanto, tanto piacere», dice il giocatore nativo di Montevideo. Oggi, dalla sua terra natia, continua ancora a seguire le vicende della palla a spicchi biancazzurra.

Quali sono le sue sensazioni, cosa pensa della Happy Casa versione capolista?

«Sono molto contento di quanto Brindisi sta facendo nel campionato di serie A. Si merita tutto questo. Brindisi è una piazza fantastica, che in questi anni ha fatto sempre bene. Ha dei tifosi fantastici, sono contento anche per loro. Speriamo che questa favola possa continuare il più a lungo possibile. Nel campionato italiano di serie A ci sono squadre molto forti, ma da quanto ho potuto vedere Brindisi è stata capace di giocare ogni partita alla pari. Quindi per me ha i mezzi per fare molto bene e dare filo da torcere alle squadre più attrezzate. Lo scudetto? Difficile, ma si sa, nello sport mai dire mai».

Il suo arrivo a Brindisi risale all’estate del 2006, nel 2008 la conquista dell’A2. Come dimenticare gara 5 contro Latina giocata davanti ad un PalaPentassuglia gremito all’inverosimile. Una partita chiusa al supplementare, che fu proprio lei a conquistare dopo un lungo inseguire l’avversario.

«Fu una partita quella a dir poco incredibile e molto difficile, che riuscimmo a vincere dopo aver sofferto tantissimo. Eravamo sotto di sette lunghezze a un minuto dal suono della sirena del 40’ eppure riuscimmo ad acciuffare i nostri avversari proprio sul finire dei tempi regolamentari. Fu una gara strana, ma che riuscimmo a fare nostra con tantissima determinazione».

La promozione arrivò qualche settimana dopo, contro Trapani. Era l’8 giugno e Brindisi staccava il pass per la serie A2, dopo averla fallita contro la fortissima Reyer Venezia, che ricordi ha?

«Ricordo la gente impazzita di gioia, per un risultato che riportava i colori biancazzurri nel basket che gli competeva. Ricordo il palazzetto strapieno, c’erano le tribune strapiene di tifosi. A Brindisi ho passato due anni meravigliosi, sono stati due grandi campionati. Nel primo ci fermammo ai play off (contro Veroli, ndc), il secondo invece fu una vera cavalcata, nonostante un avvio a dir poco stentato. Diciamo che quel campionato lo cominciammo male (in corso d’opera Paolo Moretti venne sostituito da Giovanni Perdichizzi, ndc), ma lo finimmo alla grandissima».

Dopo molti anni il suo legame con Brindisi è ancora molto forte?

«Ho un bellissimo ricordo della città, dei tifosi molto affettuosi, dei dirigenti, dei miei ex compagni di squadra. La città mi è rimasta nel cuore. Auguro le migliori fortune a Brindisi»

