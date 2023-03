Basket, pokerissimo a Pesaro: l'Happy Casa non si ferma più e ora aspetta Milano

Finisce in un vero trionfo. A Pesaro, sui legni della Vitrifrigo Arena, la Happy Casa Brindisi non solo cala il pokerissimo ma ribalta pure il -28 del match d’andata facendo così un passo veramente importante in chiave playoff. La miglior squadra del girone d’andata (per l’appunto quella biancazzurra), schianta sul nascere le velleità marchigiane soprattutto grazie ad un secondo quarto da 10-26 che, di fatto, indirizza la contesa.

E’ un dominio assoluto quello della “banda Vitucci”, il suo incedere diventa ben presto dirompente, giocando una partita a velocità doppia rispetto a quella di casa. Nella sostanza il suo timoniere, ovvero Frank Vitucci, trova sempre protagonisti diversi (Lamb nel primo quarto, Harrison nel secondo, Perkins e Reed nell’ultimo periodo) lasciando le briciole (e forse nemmeno quelle) ad un avversario ben presto stritolato. Esorcizza la Vuelle come meglio non avrebbe potuto fare, chiudendo con un +30 che dice tutto sull’andamento di una partita mai in discussione.

Finisce 70-100 e la testa è rivolta già alla super sfida di domenica contro le “scarpette rosse” dell’Olimpia Milano.