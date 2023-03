Basket, rimonta e vince anche a Napoli: Happy casa Brindisi alla terza vittoria esterna consecutiva. Tassello importante in chiave play off

A Napoli la Happy Casa scrive a referto la sesta vittoria nelle ultime sette partite, nonché il terzo successo esterno di fila. Tassello importante in chiave play off. Finisce 80-96 per la squadra di Frank Vitucci (alla 650^ panchina in serie A), capace (con un incedere devastante) di ribaltare la partita passando dal -8 (69-61) del 28’ al +12 (73-85) del 34’43”.



La chiave sta tutta qui e nella capacità dei biancazzurri di spegnere le velleità di un avversario sempre più impelagato nei bassifondi della classifica.

E’ stata la vittoria di tutta la squadra, dove ogni giocatore mandato in campo dall’allenatore veneziano ha dato il suo contributo.

Su tutti spicca Nick Perkins (25 punti, tirando 9/14 da 2, 1/2 da 3 e 4/9 ai liberi, oltre a 4 rimbalzi, 22 di valutazione e +14 di plus/minus), vero Mvp della serata in terra campana.

Il tabellino

GEVI NAPOLI-HAPPY CASA BRINDISI 80-96 (25-24, 51-43, 69-65, 80-96)

GEVI NAPOLI: Young 6 (2/5, 0/1, 1 r,), Michineau 9 (3/5, 1/3, 1 r.), Wimbush 21 (4/6, 2/3, 6 r.), Williams 15 (7/11, 7 r.), Stewart 17 (2/4, 3/6, 5 r.), Zerini 2 (1/1, 3 r.), Howard 5 (1/4, 1/4), Dellosto (1 r.), Uglietti 2 (1/2, 0/2, 3 r.), Sinagra ne, Matera ne, Grassi ne. All.: Pancotto.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 13 (4/6 da 3, 6 r,), Reed 15 (5/11, 1/2, 5 r.), Bowman 13 (5/6, 1/3, 4 r.), Harrison 9 (2/4, 1/3, 3 r.), Mascolo 4 (2/3, 5 r.), Lamb 2 (1/3, 0/5, 2 r.), Mezzanotte 7 (2/4 da 3, 2 r.), Riismaa (0/1 da 3), Bayehe 4 (1/1, 2 r.), Perkins 25 (9/14, 1/2, 4 r.), Basta ne, Bocevski. All.: Vitucci.

ARBITRI: Attard – Grigioni – Pepponi.

NOTE - Tiri liberi: Napoli 14/18, Brindisi 12/18. Perc. tiro: Napoli 28/57 (7/19 da tre, ro 4, rd 27), Brindisi 35/71 (3/26 da tre, ro 10, rd 27).