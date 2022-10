Happy Casa Brindisi rimonta nel finale e vince contro Brescia. Ora è dietro le big

Stavolta il finale è a tinte bianco e azzurre, molto diverso da quello di Verona e Milano. Sul filo di lana la Happy Casa Brindisi batte la Germani Brescia per 82 a 81, grazie ad un ultimo quarto da 26 a 16 di parziale.

I biancazzurri conquistano il successo in rimonta, gettando sul campo grinta, determinazione e voglia (tantissima di non arrendersi). Per la squadra di coach Vitucci è un lungo inseguire, all’imbocco dell’ultima curva sono 9 le lunghezze da recuperare, ma ha un moto d’impeto che le permette di ribaltare l’avversario grazie alle giocate di Mezzanotte, Bowman e Reed, ma soprattutto grazie alle ultime due giocate difensive di cui Brindisi si rende protagonista come meglio non avrebbe potuto fare. Happy Casa Brindisi: Reed 19, Perkins 16, Bowman 13. Germani Brescia: Caupain 22, Massinburg 12, Della Valle e Odiase 10.