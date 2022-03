Basket, Happy Casa Brindisi richiama D'Angelo Harrison: ritorno imminente dall'Ucraina

La Happy Casa Brindisi avrebbe chiuso la trattativa per il ritorno di D’Angelo Harrison in maglia biancazzurra. Manca solo l’ufficialità, ma l’accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto. Resterebbero da limare solo alcuni piccoli dettaglio, ma la trattativa sarebbe già definita tra la società del presidente Fernando Marino e il bomber statunitense liberatosi nelle scorse dal contratto con il Prometey (15,6 punti col 40% da 3 nell’annata corrente) dopo la rinuncia del club ucraino alla partecipazione alla BCL.

Il rompete le righe della società ucraina

Il rompete le righe della società ucraina arrivato nella giornata di ieri, dopo il ritiro della squadra del Prometey dalla Champions League e l'assenza di un campionato nazionale a causa della guerra ha provocato il libera tutti dei giocatori del club, tra cui il playmaker D'Angelo Harrison. La sua ex-squadra della passata stagione, la Happy Casa Brindisi, gli ha fatto un'offerta per consentigli di finire la stagione in Italia. Lo riferisce via Twitter Yakov Meir, giornalista israeliano.ha portato il club biancazzurro a farsi nuovamente avanti con il giocatore ex St’John’s University. L’ok arriverà molto a breve anche se, ovviamente, dalla stanza dei bottoni di contrada Masseriola le bocche restano cucite. Con l’arrivo di Harrison la Happy Casa utilizzerebbe il suo ultimo visto per Harrison, ma il suo arrivo garantisce un gran bel salto di qualità all'organico a disposizione di coach Frank Vitucci.