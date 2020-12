Brindisi bella anche in coppa: Oostende si arrende 80-92. E' la prima vittoria esterna in Champions

Continua il periodo d’oro per l'Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci, alla decima vittoria nelle ultime undici partite disputate tra campionato e Champions League. Al Versluys Dome di Ostenda, in Belgio, Brindisi detta legge dominando in lungo e in largo la partita contro i padroni di casa per più di tre quarti di gara, soffrendo solamente nel finale il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Alla fine è +12 (80-92) nella gara valida per la terza giornata del girone H di qualificazione agli ottavi. La classifica dopo 3 giornate è la seguente: Burgos 5, Brindisi 5, Darussafaka 4; Oostende 4. Nel momento più difficile d'Angelo Harrison si prende la scena realizzando triple da distanza siderale fino a diventare top scorer dell’incontro con 21 punti realizzati. Ora la testa dell'Happy Casa e di tutti i suoi tifosi è rivolta al match di domenica pomeriggio (ore 17) al Forum di Assago contro Milano, un match che può valere il primo posto in classifica in Lega A.

FILOU OOSTENDE– HAPPY CASA BRINDISI 80-92 (18-28, 36-58, 58-75, 80-92)

FILOU OOSTENDE: van der Vuurst de Vries 8 (3/4, 0/1, 2 r.), Troisfontaines 4 (1/2, 0/2), Mwema 11 (1/2, 3/7, 5 r.), Buysschaert 9 (4/6, 1 r.), Nakic 2 (1/2, 0/2), Waleson ne, Djordjevic 2 (1/5, 0/1, 1 r.), Bratanovic 9 (2/2, 1/1, 3 r.), Welsh 4 (2/3, 7 r.), Sylla 5 (2/5, 0/1, 7 r.). All.: Gjergja.

HAPPY CASA BRINDISI: Krubally 3 (1/4, 6 r.), Zanelli 5 (1/2, 1/3, 2 r.), Visconti 2 (1/1, 0/1), Harrison 21 (1/4, 6/12, 2 r.), Gaspardo 7 (2/4, 1/2, 2 r.), Thompson 10 (2/6, 1/1, 4 r.), Cattapan ne, Udom 5 (2/2, 0/1, 2 r.), Bell 9 (2/4, 1/5), Willis 17 (6/10, 1/2, 8 r.), Perkins 13 (4/8, 1/1, 5 r.). All.: Vitucci.

ARBITRI: Nicolas Maestre (FRA) – Dariusz Zapolski (POL) – Gvidas Gedvilas (LTU).

NOTE - Tiri liberi: Oostende 12/16, Brindisi 12/17. Perc. tiro: Oostende 30/62 (8/25 da tre, ro 11, rd 27), Brindisi 34/73 (12/28 da tre, ro 15, rd 21). Fallo tecnico: Gjergjia (O) al 11’ (18-28).

