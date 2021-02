Semifinale amara: la Happy Casa Brindisi sconfitta dalla Vuelle Pesaro. Addio alla Coppa Italia

MILANO La Happy Casa Brindisi dice addio al sogno di conquistare la Coppa Italia. Al Forum di Assago, la squadra allenata da coach Frank Vitucci è stata sconfitta in semifinale dalla Vuelle Pesaro: 69-74 il punteggio finale. Un epilogo che lascia l'amaro in bocca ai brindisini che dopo aver battuto nei quarti Trieste sognavano ad occhi aperti di approdare in finale per giocarsi la vittoria dello scudetto. E invece alla fine l'ha spuntata la formazione marchigiana che in finale affronterà l'Olimpia Milano, vittoriosa 96-65 contro Venezia.

Va detto che Brindisi è stato costretto a disputare la Final Eight privo della sua stella, D'Angelo Harrison, fermo ai box per infortunio. C'è da augurarsi che lo statunitense possa tornare al più presto a disposizione del gruppo anche perché la Happy Casa ha da difendere il secondo posto in classifica ed è ancora in corsa in Champions League. La stagione dunque è ancora nel vivo per i colori biancazzurri.

