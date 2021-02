Final Eight Coppa Italia, il Brindisi batte Trieste e vola in semifinale

Quando sente profumo di Coppa Italia la Happy Casa Brindisi riesce sempre ad esaltarsi. E' già accaduto tante volte negli ultimi anni e questa sera la squadra allenata da coach Frank Vitucci ha ripetuto l’impresa, staccando il biglietto per la semifinale della Final Eight, in corso di svolgimento al Forum di Assago, dopo aver battuto 93-81 un’Allianz Trieste comunque mai doma, capace di giocarsela praticamente fino in fondo. A dimostrazione che quando le partite contano i biancazzurri non falliscono mai l’appuntamento. Domani sera, alle ore 20.45, Brindisi affronterà la vincente del confronto tra Sassari e Pesaro. Sempre domani, alle ore 18, si giocherà l'altra semifinale tra Milano e Venezia.

Ultimo aggiornamento: 20:21

