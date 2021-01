Final Eight di Coppa Italia: Happy Casa Brindisi-Allianz Trieste si gioca venerdì 12 febbraio. Diretta tv su Raisport

La LBA ha ufficializzato la programmazione della Frecciarossa Final Eight 2021 che si svolgerà al MEDIOLANUM FORUM – Via Di Vittorio, 6 – ASSAGO (MI). La Happy Casa Brindisi debutterà venerdì 12 febbraio, alle ore 18 contro l'Allianz Trieste. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD –

Eurosport 1 e Eurosport Player.

Di seguito il programma completo:

QUARTI DI FINALE

Giovedì 11 febbraio 2021

Gara n. 329 A|X Armani Exchange Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport

Player

Gara n. 330 Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport

Player

Venerdì 12 febbraio 2021

Gara n. 331 Happy Casa Brindisi – Allianz Pallacanestro Trieste ore 18.00 Rai Sport HD –

Eurosport 1 e Eurosport Player

Gara n. 332 Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport

Player

SEMIFINALI

Sabato 13 febbraio 2021

Gara n. 333 Vincente gara 329 – Vincente gara 330 ore 18.00 Rai Sport HD –

Eurosport 1 e Eurosport Player

Gara n. 334 Vincente gara 331 – Vincente gara 332 ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport Player

FINALE

Domenica 14 febbraio 2021

Gara n. 335 Vincente gara 333 – Vincente gara 334 ore 18.15 Rai Sport HD –Eurosport 1 e EurosportPBlayer

© RIPRODUZIONE RISERVATA