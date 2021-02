Final Eight Coppa Italia, stasera la Happy Casa Brindisi in semifinale contro la Vuelle Pesaro. Palla a due alle 20.45

Dopo aver liquidato ieri sera Trieste, la Happy Casa Brindisi affronterà questa sera sui legni del Forum di Assago la Vuelle Pesaro nella semifinale di Coppa Italia. Una gara impegnativa per gli uomini allenati da coach Frank Vitucci contro una formazione che ha già compiuto l'impresa di eliminare Sassari. Tra l'altro, il Brindisi si è presentato alla Final Eight con alcuni giocatori importanti in non perfette condizioni fisiche. Su tutti D'Angelo Harrison, costretto a saltare la sfida contro Trieste; ha giocato invece Derek Willis ma la sua prestazione è stata comunque condizionata dalle precarie condizioni fisiche. Non è da escludere che questa sera possano essere proposti entrambi al fine di conquistare la finale in programma domani. Brindisi e Pesaro si affronteranno alle ore 20.45; l'altra semifinale, Milano-Venezia, si giocherà invece alle ore 18.

