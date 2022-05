Basket, connubio vincente tra Lsb Lecce e Ccen

Archiviato con la conquista dei playoff il campionato di basket di serie C Silver pugliese “La scuola di basket Lecce” programma già il futuro. Stretto, nelle scorse ore, un accordo per la prossima stagione con CCEN, azienda che gestisce impianti fotovoltaici a basso impatto ambientale. “La scuola di basket” non è attiva solo nel torneo regionale di terza serie e nel settore giovanile ma, da tempo, mira a promuovere l’inclusione nello sport della pallacanestro. In quest’ottica il baskin è già di casa nel capoluogo salentino. Uno sport che punta a coinvolgere persone con diverse abilità, persone con disabilità e normodotati, tutti facenti parte della stessa squadra, ispirato alla pallacanestro e che permette la partecipazione attiva di qualsiasi persona senza distinzione di sesso, età, capacità tecniche. Ciò che anni fa poteva essere considerata una sfida è ora una bella realtà. E non solo a Lecce, in Puglia si contano già diverse squadre: Corato, Gioia del Colle, Trani, Andria, Foggia, Brindisi. «Il lavoro sociale unito allo sport si coniuga perfettamente con il nostro settore della green economy. Dopo tutto, l’impegno sociale si sposa perfettamente con il nostro obiettivo aziendale di promuovere lo sviluppo di un pianeta più pulito e amichevole per tutti. È stato quindi amore a prima vista tra CCEN e Lsb Lecce», ha spiegato Sandro Esposito, direttore generale CCEN Italia, sponsor principale della stagione 2022. Intanto entrano nel vivo gli eventi che perseguono l'inclusione sociale attraverso lo sport. Oltre ai tornei regionali a Lecce, sono previsti dei camp estivi di Baskin che si terranno presso il "Villaggio Lamaforca" di Carovigno dal 10 al 24 luglio 2022.