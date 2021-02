Il Brindisi supera Reggio Emilia e torna ad insidiare la capolista Milano. Giovedì c'è il recupero a Varese

BRINDISI Nel posticipo della diciottesima giornata del campionato di serie A, la Happy Casa Brindisi batte 79-70 Reggio Emilia e pone fine al momento di maggiore difficoltà di tutta la stagione. I due punti conquistati questa sera al PalaPentassuglia consentono alla squadra allenata da Frank Vitucci di riconquistare il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Milano, che soltanto i biancazzurri sono riusciti a battere in questa stagione. Il tour de force continua per Perkins e compagni: giovedì è in programma il recupero sul parquet di Varese, poi domenica i ragazzi di Vitucci faranno visita al Treviso prima di tuffarsi nelle Final Eight di Coppa Italia.

