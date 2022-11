Basket, ecco perché Brindisi ha perso di 28 punti contro Pesaro: la video-analisi

Al rientro dalla pausa nazionale la Happy Casa Brindisi perde l’inviolabilità del PalaPentassuglia alla quarta gara interna stagionale subendo in lungo e in largo una Carpegna Prosciutto Pesaro in grande spolvero. Una partita mai messa in discussione dai ragazzi di coach Repesa che la inseriscono subito nei giusti binari grazie a un break iniziale di 16-0. Brindisi è ora e metà classifica con 3 vinte e 4 perse in 7 giornate di serie A. Nel servizio di Liberato Casole le parole dei coach Vitucci e Repesa che offrono diverse chiavi di lettura del match.