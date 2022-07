Basket, Brindisi prova a trattenere Perkins: la situazione

Piace a tanti, ma Brindisi spera ancora di rivederlo con la maglia biancazzurra. Nick Perkins è l'oggetto del desiderio di non poche società, è legato al club del presidente Fernando Marino da un altro anno di contratto, in ballo c'è anche una clausola di uscita dal contratto che (salvo sorprese dell'ultima ora, visto il fuso orario con gli States) il giocatore americano sembra non aver fatto valere. Frank Vitucci conta di vederlo all'opera con la squadra che sarà ai nastri di partenza della stagione 2022/2023, vuole che sia proprio il lungo nativo di Saginaw al centro del nuovo progetto. Sarà proprio così? Staremo a vedere.

