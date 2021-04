Battuta anche Pesaro (62-86): Happy Casa Brindisi conferma il primo posto

Sulla scia della vittoria contro Milano e con un D'Angelo Harrison (14 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, 6 falli subiti in 18 minuti in campo) in più nel motore. Così l'Happy Casa Brindisi ha espugnato anche la "Vitrifrigo Arena" di Pesaro per 62-86 nella 25a giornata (infrasettimanale) del massimo campionato di basket. Nessun calo di concentrazione tre giorni dopo il successo contro l'Olimpia di Ettore Messina, anzi una prova convincente dall'inizio alla fine del match con una buona riserva di energie fisiche e mentali.

Dicevamo di Harrison: è tornato dopo l'infortunio e immediatamente ha lasciato il segno. Triple, penetrazioni e punti sottocanestro, falli subiti e il suo classico tiro dalla distanza alla fine del terzo quarto. L'Happy Casa se lo gode, in questo sprint finale anche il contributo della stella statunitense può davvero portare a un traguardo impensabile a tre giornate dalla fine della stagione regolare (Brindisi ha anche il recupero contro Sassari). La sfida contro Pesaro Brindisi l'ha giocata ancora senza Thompson e Perkins in campo e senza coach Vitucci. Per Morea, che ha guidato i biancazzurri in panchina, è arrivata la seconda vittoria da head coach in serie A. Da evidenziare, nell'ottima prova collettiva, le prestazioni di Krubally (20 punti, 5 rimbalzi) e Willis (in doppia doppia con 24 punti e 11 rimbalzi).

