Happy Casa Brindisi annuncia: "Un sospetto caso di Covid in squadra". Domani c'è il big-match con l'Olimpia Milano

BRINDISI Un contrattempo in casa del Brindisi Basket alla vigilia del big match di domani sul parquet dell'Olimpia Milano. Un sospetto caso di positività, come ha fatto sapere in serata il club di contrada Masseriola: "La Happy Casa Brindisi - si legge nella nota - comunica che, a seguito dei test effettuati nella giornata di ieri a 48 ore dal match LBA previsto contro l’Olimpia Milano, è emerso un sospetto caso di positività da Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il soggetto a scopo precauzionale non prenderà parte alla trasferta di Milano e nelle prossime ore si sottoporrà a ulteriori test di verifica". Ricordiamo che la sfida contro la corazzata Milano si giocherà domani con inizio alle ore 17.

