Clark fermo ai box: il Brindisi prende l'italo-argentino Redivo a tempo determinato

Ancora priva di Myles Carter e Jeremy Chappell, che giungeranno in città nei prossimi giorni, ora la Happy Casa Brindisi deve fare a meno anche di Wes Clark costretto a restare ai box per un infortunio patito a fine luglio durante il “The Basketball Tournament” negli States. La play/guardia a stelle e strisce verrà costantemente monitorato dallo staff sanitario biancoazzurro al fine di valutare il pieno recupero e rientro in gruppo.

Arriva Redivo

Per tamponare la momentanea assenza del giocatore statunitense, la dirigenza di contrada Masseriola ha deciso di mettere sotto contratto (a tempo determinato con opzione di prolungamento a favore del club) Lucio Redivo, guardia argentina con cittadinanza italiana, nato a Bahia Blanca il 14 febbraio del 1994. La “new entry” biancazzurra è reduce dalla prima stagione in Italia, a Casale Monferrato, conclusa alla media di 21,1 punti di media a partita, tirando con il 54% da 2, il 34% con i piedi dietro l’arco e il 93% a cronometro fermo, oltre a 4 assist, 3,5 rimbalzi e 22,4 di valutazione complessiva, esperienza impreziosita dai 43 punti (high stagionale) timbrati contro Rieti (ce ne sono poi 31 scritti a referto lo scorso mese di dicembre contro Verona) e dal “buzzer beater” nel derby piemontese con Tortona. Cresciuto nel Weber Estudiantes Bahia Blanca, accumulando esperienza prima in Spagna a Bilbao e Lugo (dal 2017 al 2019) e poi in Messico (2019/2020) agli Aguacanteros Michoacan. Le pagine più esaltanti, però, sono legate alla Nazionale: 2° posto alla Fiba Americup 2017 dietro agli Usa (9,6 punti, 2 rimbalzi in 16,9 minuti a partita), il bello è arrivato nel 2019 quando è stato Lucio è stato grande protagonista del FIBA Americas per la qualificazione ai Mondiali, segnando 14 punti con 2,3 rimbalzi, 1,3 assist di media in 21,3 minuti, con due gare da 18 punti contro Uruguay e Usa. Successivamente è stato inserito nel roster che ha vinto i giochi Pan Americani di Lima e, soprattutto, la medaglia d’argento ai Mondiali in Cina. Redivo raggiungerà Brindisi nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e aggregarsi al gruppo.