Basket: Brindisi e Dixson, risoluzione consensuale

Dikemnbe Dixson non è più un giocatore dell'Happy Casa Brindisi. Il giocatore statunitense ha risolto il proprio contratto in accordo con il club biancazzurro. La comunicazione arriva direttamente dalla New Basket Brindisi.

Dixson chiude con otto partite giocate (11 a referto), 18 punti totali in 69 minuti e una percentuale da due del 45,5% e da tre del 12,5%.

La nota dell'Happy Casa Brindisi

«Si comunica che in data odierna è stato rescisso consensualmente il contratto in essere tra la Happy

Casa Brindisi e l'atleta Dikembe Dixson.

Da parte della società e dell'intero staff biancoazzurro vanno al giocatore i migliori auguri per il

prosieguo della sua carriera, ringraziandolo per l’impegno profuso durante l’arco della sua permanenza

a Brindisi».