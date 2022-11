Basket Brindisi, coach Vitucci: "Basta precipitosi de profundis" / Il video

Bilancio di tre vittorie e tre sconfitte nelle prime sei gare di campionato per la Happy Casa Brindisi che vuol recitare un ruolo da protagonista nella serie A di pallacanestro. In casa i biancazzurri sembrano avere una marcia in più, battute nell'ordine Napoli, Brescia e Tortona (queste ultime due con un finale da brividi). Fuori casa, invece, si sono registrate le sconfitte contro Verona, Milano (a 1 secondo dalla fine) e Reggio Emilia. Se la prestazione proprio contro Reggio Emilia aveva dato credito a dubbi e perplessità in merito all'atteggiamento della squadra in campo, la vittoria contro la capolista Tortona ha rispolverato una Happy Casa Brindisi capace di vincere alzando il ritmo, restando sempre sul pezzo e puntando sulla forza del collettivo che esalta le doti dei singoli. Così, nel dopogara, coach Frank Vitucci ha chiarito alcuni concetti: "Quando si perde c'è il de profundis, serve avere equilibrio anche nei giudizi", il monito. Ecco alcuni passaggi della conferenza stampa nel servizio-video a cura di Liberato Casole.