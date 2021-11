Il Brindisi brinda in Champions League: battuti i turchi del Darussafaka

Era una serata da dentro o fuori, un vero e proprio bivio che la Happy Casa non ha fallito: 83-72 il punteggio finale. I biancazzurri non solo vincono (è il loro primo cin cin stagionale in Champions League), ma soprattutto ribaltano il -6 della gara d’andata rimediato proprio in casa del Darussafaka tornando così a sperare nel passaggio del turno.

Marino soddisfatto a metà

“Abbiamo vinto giocando di squadra - ha detto a fine partita il presidente Fernando Marino - dimostrando ancora una volta che quando riusciamo a farlo siamo in grado di dare fastidio a tutti. I ragazzi si sono resi protagonisti di una prestazione importante nonostante siano ricaduti negli stessi errori che sabato in campionato ci sono costati i due punti contro l’Aquila Trento".