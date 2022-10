Basket, Brindisi-Brescia 82-81 / Parlano i coach Vitucci e Magro

Al termine della gara (quarta giornata di serie A di basket) vinta da Brindisi contro Brescia sulla sirena i due coach, Frank Vitucci per Brindisi e Alessandro Magro per Brescia, hanno analizzato gli aspetti del match. Coach Vitucci ha posto l'accento anche sull'ultima azione, con il contatto Caupain-Reed non giudicato falloso dagli arbitri. Servizio a cura di Liberato Casole.