Basket A2, il Nardò batte il Chieti e festeggia la salvezza. E ora i play off

Finisce nel tripudio del palasport di Lecce di via Merine dove il Nardò conquista contro il Caffè Mokambo Chieti quei due punti che consegnano la tanto agognata salvezza anticipata.

Un traguardo che giunge all’interno di una stagione complessa per via degli infortuni che hanno costretto sempre coach Gennaro Di Carlo a fare di necessità virtù.

La partita



Quello contro Chieti era un matchball da non fallire, e i granata non lo hanno fallito. Sin dalla palla a due Poletti e compagni hanno dimostrato di avere la faccia giusta (21-11 al 4’), anche se gli ospiti non hanno mai molato la presa, tanto da ritrovarsi sul +2 (48-50) in avvio di terzo periodo, prima di lasciare strada ad una HDL capace negli ultimi due minuti di mettere le mani addosso sulla partita, chiudendola con il punteggio di 83-73.

Ora il Nardò disputerà i playoff per il salto in Superlega. Domenica l'ultima gara per definire la griglia di partenza.