Chi è il tuo supereroe? Il bimbo scrive un tema su Baschirotto

"Baschirotto è praticamente un mostro. Dentro il campo mangia tutti". È una parte del tema di un bambino di una scuola elementare di Lecce su Federico Baschirotto. Rispondendo a un esercizio, che chiedeva di parlare di un supereroe, un giovane alunno, tifosissimo del Lecce (e difensore centrale), ha scritto un tema su Baschirotto. E' stato il papà a postare il foglio del quaderno su un gruppo facebook che segue le vicende del Lecce. E anche il club giallorosso, poi, ha ripostato la foto sui propri canali social.

Ma perché Baschirotto supereroe? Leggete cosa scrive questo giovane tifoso giallorosso: «Di Federico vorrei dire che è una bravissima persona per i gesti che fa, del tipo aiuta le vecchiette che non riescono a portare la spesa a casa». E poi c'è il disegnino, con i muscoli di Baschirotto. Qualche giorno fa, invece, un bimbo aveva deciso di travestirsi da Baschirotto per carnevale.

È una delle vittorie più belle del Lecce di quest'anno. Non solo i 27 punti, i successi con le big, ma anche - ormai da qualche anno, in realtà - l'aver risvegliato l'intero territorio. Oggi i bimbi di Lecce tifano sempre più spesso per i giallorossi. E sognano Baschirotto.