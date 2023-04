Tennis, Nadal saluta Barletta e mostra il trofeo vinto 20 anni fa

Vent'anni da allora. Da quando Rafa Nadal vinse il torneo di Barletta, il suo primo titolo Atp, preludio di imprese stellari nel tennis mondiale. Vent'anni da quando subito dopo aver alzato la coppa, salì in macchina per raggiungere Montecarlo e, a 17 anni, iniziare una cavalcata che si fermò allora al terzo turno della prestigiosa competizione sulla terra rossa. Montecarlo è stato (ed è tuttora) il regno del mancino che si annovera tra i più forti di sempre.

Il torneo

Il torneo di Barletta è in corso, in questi giorni, al circolo tennis Hugo Simmen: c'è Franco Agamenone, il tennista argentino tornato ad allenarsi a Lecce da poche settimane. Ma anche Jacopo Berrettini (il fratello di Matteo), E Flavio Cobolli.

Il messaggio di Nadal

Nel corso di uno degli eventi collaterali del torneo, è stato proiettato un videomessaggio inviato da Nadal in persona, che ha mostrato il trofeo esposto al Museo della Rafa Nadal Academy. «Ciao a tutti - ha detto - sono qui nel museo della Rafa Nadal Academy, e mi piace ricordare questo bel momento per me. Ci vediamo presto». Ha inviato i saluti a Barletta. Il video è stato diffuso durante la presentazione del libro del giornalista Riccardo Crivelli: "Rafa Nadal, una questione di talento”