Brindisi, partita perfetta: espugnata Barletta con quattro gol

Il Brindisi batte il Barletta e rilancia le proprie possibilità di promozione diretta. Nel big match, classica del calcio pugliese, della 28esima giornata di Serie D girone H (giocato in anticipo per la convocazione di un calciatore biancazzurro al Torneo di Viareggio), è il Brindisi ad avere la meglio. La partita perfetta vale per Danucci la rivincita dopo la sconfitta dell'andata e soprattutto la possibilità di avvicinarsi alla capolista Cavese, andando per il momento al secondo posto.

A segno Santoro dopo 20 minuti, poi D'Anna lancia il Brindisi, appena 4 minuti dopo. Nella ripresa Diouf fa 3-0, Scaringella accorcia e la chiude Ceesay a 6' dal termine.