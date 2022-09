Cheddira, in doppia cifra a metà settembre: così ha stregato Bari e nazionale

A tutta birra. Walid Cheddira è l'uomo del momento non solo per il Bari ma per tutta la Serie B. L'unico calciatore tra A e B già in doppia cifra, considerando anche la Coppa Italia: cinque gol in campionato e altrettanti in Coppa. Ha stregato tutti, a segno per cinque partite consecutive e nel frattempo è arrivata anche la convocazione dalla nazionale marocchina. E il Bari sogna, con il proprio bomber.

Cheddira, tutti i numeri del bomber

In campionato, Cheddira, segna una volta ogni 104 minuti. E tira tre volte e mezzo a gara, e più della metà delle sue conclusioni è nello specchio della porta. Secondo i dati di Sofascore, Cheddira ha realizzato cinque gol e quattro volte ha fallito una "grande occasione". Nella metà campo avversaria ha una precisione di passaggi del 72%. Media tocchi di palla: 32.5. E sui dribbling: gliene riesce uno su due. Non è andato in rete soltanto contro il Parma, nella prima giornata di campionato (quando comunque confezionò due assist), poi è sempre riuscito a fare gol. E il Marocco si è accorto di lui. A Bari è Walino, l'uomo in più di Mignani. Quello senza limiti.