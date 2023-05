Tifosi in fila per i biglietti dei playoff, a sorpresa si presenta parte della squadra: entusiasmo a Bari

È già febbre da playoff. A Bari si respira già aria di grande calcio per l’attesa della semifinale play-off che si giocherà prima in trasferta, o sul campo della Reggina o su quello del SudTirol, e poi il ritorno al San Nicola. E a prescindere da quello che sarà l’avversario, sicuramente il pubblico di Bari risponderà presente. Infatti dalle 10.00 di oggi fino alle 10.00 di dopodomani mattina c’è la prelazione per gli abbonati, che all’inizio della stagione hanno dato fiducia al progetto tecnico dei De Laurentiis. I 7.500 abbonati potranno esercitare il loro diritto fino a domani, sia online che nei punti fisici oltre che al botteghino dello stadio San Nicola.

Prime code e sorprese

Infatti già nella giornata di oggi si sono registrate le prime code con alcune sorprese. Allo stadio San Nicola hanno fatto un’apparizione Maiello, Mazzotta, Bellomo e Maita subito dopo l’allenamento giornaliero. Una sorpresa per i tifosi biancorossi presenti che hanno salutato i ragazzi di Michele Mignani che hanno voluto omaggiare i supporters in coda. Qualche anno fa, più esattamente nel corso della Meravigliosa Stagione Fallimentare, successe la stessa cosa con Sciaudone & Co che si presentarono al fianco dei tifosi con cornetti e caffè. Immagini simili, con tanti anni di differenza però e con una situazione societaria completamente diversa. Però le emozioni sono praticamente le stesse e la città sta reagendo quasi nella stessa maniera. È pronta a scoppiare in un fiume di passione, con l’obiettivo di superare il record stabilito nella gara di Santo Stefano contro il Genoa: oltre 48.000 persone sugli spalti del San Nicola

Mentre nel pomeriggio allo store, hanno fatto una sorpresa ai tifosi, i tre portieri del Bari: Caprile, Frattali e Sarri, con grande stupore dei presenti.