Il Bari vede l'inferno, poi pareggia: 2-2 con il Sudtirol

Il Bari pareggia con il Sudtirol, dopo aver avuto paura di perderla. Alla fine Mignani rischia di vincerla, ma deve accontentarsi di un pari che sottolinea come questa squadra in casa abbia qualche fragilità. Sblocca Tait dopo 22', l'arbitro ci pensa per quattro minuti, poi assegna la rete con il supporto del Var. Odogwu raddoppia dopo appena una decina di minuti. Il Bari accorcia con Di Cesare, di testa su corner. Nella ripresa Salcedo realizza un gol bellissimo con un tiro al volo dall'interno dell'area di rigore: è 2-2. Ma il pressing nel finale

Bari-Sudtirol, il tabellino

Marcatori: 22'pt Tait (S), 36'pt Odogwu (S), 43'pt Di Cesare (B), 20'st Salcedo (B)

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino (13'st Dorval), Di Cesare (c), Zuzek, Ricci, Mallamo, Maita, Bellomo (13'st Botta), Salcedo (30'st Benedetti), Scheidler, Antenucci

A disp.: Frattali, D’Errico, Cheddira, Gigliotti, Galano, Terranova, Mazzotta, Bosisio, Cangiano

All. M. Mignani

Sudtirol (4-3-3): Poluzzi, Berra, Curto, Mazzocchi (34'st Carretta), Nicolussi Caviglia, Belardinelli, Rover (23'st Casiraghi), Zaro, Tait (c) (34'st Pompetti), De Col, Odogwu

A disp.: Iacobucci, Vinetot, Barison, Siega, D'Orazio, Davi, Crociata, Capone, Schiavone

All. P. Bisoli (squalificato, in panchina Leandro Greco)

Arbitro: Sig. Lorenzo Maggioni (Lecco); assistenti: Sig. Edoardo Raspollini (Livorno) e Sig. Mario Vigile (Cosenza). Quarto Ufficiale: Sig. Luca Cherchi (Carbonia). VAR: Luca Zufferli (Udine), AVAR: Gianpiero Miele (Nola)

Ammoniti: Maita (B), De Col (B)

Angoli: 10-4

Rec.: 4'pt

Stadio San Nicola, Bari; nuvoloso, 20°C circa, terreno in buone condizioni; spettatori 18.493 (7.651 abbonati; 56 tifosi ospiti).

Foto: Domenico Bari