Il Bari ribalta il Sudtirol in 10, decide Benedetti. Biancorossi in finale playoff

Il Bari ribalta il Sudtirol e va in finale playoff, a 180' dalla Serie A. Decide Benedetti nel corso del secondo tempo, in una partita folle. I biancorossi hanno attaccato dall'inizio senza sosta, poi il rosso di Ricci (fallo da ultimo uomo) a fine primo tempo sembrava aver complicato i piani di Mignani. Nella ripresa proprio il tecnico azzecca tutti i cambi, lancia Benedetti, e lui lo ripaga con il gol che vale la finale. Il Sudtirol si sveglia solo dopo lo schiaffo, ma non basta. Il Bari vince davanti a oltre 51mila spettatori e vola in finale.

Bari-Südtirol 1-0

Marcatori: 25'st Benedetti (B)

Bari (4-3-1-2): Caprile, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita (23'st Benedetti), Maiello, Bellomo (1'st Matino), Morachioli (23'st Botta; 52'st Zuzek), Esposito (23'st Folorunsho), Cheddira

A disp.: Sarri, Antenucci, Benali, Zuzek, Mazzotta, Ceter, Molina, Mallamo

All.

M. Mignani

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi, Celli (32'st Rover), Curto, Vinetot, Fiordilino, Mazzocchi (13'st Larrivey), Belardinelli (12'pt Eklu Shaka; 1'st Siega), Zaro, Tait (c), De Col (32'st Carretta), Odogwu

A disp.: Minelli, Siega, Lunetta, Cisse, Casiraghi, Pompetti, Davi, Giorgini

All. P. Bisoli

Arbitro: Sig. Simone Sozza (Seregno); assistenti: Sig. Alessandro Costanzo (Orvieto) e Sig. Matteo Passeri (Gubbio). Quarto Ufficiale: Sig. Niccolò Baroni (Firenze). VAR: Daniele Chiffi (Padova), AVAR: Francesco Fourneau (Roma1)

Ammoniti: Eklu Shaka (S), Mazzocchi (S), Siega (S)

Espulso: Ricci (B) al 47'pt

Angoli: 9-1

Rec.: 5'pt; 8'st

Stadio San Nicola, Bari; sereno, 22°C, terreno in ottime condizioni; 51.621 spettatori (50 tifosi ospiti), che rappresenta il record assoluto in Serie B per i biancorossi