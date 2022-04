Bari, Polito conferma Mignani: "Allenatore eccezionale, non si discute"

Un cartello, in conferenza stampa, a favore di telecamera, per confermare l'allenatore. Un modo innovativo, ma non per questo meno importante. Così Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, ha lanciato un segnale chiaro su Michele Mignani, sollevando un foglio bianco, sul quale ha scritto: "Mignani mister del Bari 2022/23".

L'incoronazione

Polito parla del proprio allenatore senza mezze misure. «Mignani è il mister del Bari indiscusso – ha ribadito – e ve lo dico perché lo penso. Ha tanti valori, è il nostro mister senza ombra di dubbio. La risposta è secca. Era stato addirittura messa in dubbio la sua figura in un momento delicato. Non si allena per amicizia, Mignani non lo conoscevo di persona e l’ho scelto nonostante la diffidenza della piazza, ma sono chiacchiere da bar. Il mister ha valori veri, in futuro non sappiamo che farà ma se lo mettessimo sul mercato se lo mangerebbero. Vi posso garantire che società già di un certo tipo mi hanno chiamato per chiedere di lui. Qualcuno ha insinuato che c’erano stati contatti con Caserta, non è assolutamente vero. Mignani non è stato mai in discussione neanche dopo due sconfitte consecutive».

Avanti tutta

Il direttore sportivo spiega anche gli obiettivi per la prossima Serie B, dopo la promozione ottenuta domenica scorsa a Latina: «C’è da costruire però va fatto tutto step by step, senza pensare di poter strappare il campionato soltanto perché ci chiamiamo Bari. Sono convinto che in questa squadra ci siano tanti giocatori che possano fare la Serie B ad alto a livello».

(Credit foto: Domenico Bari)