Walid senza freni, Pucino, tanta corsa e Terranova è lento: i voti in campo

Walid senza freni, Pucino, tanta corsa e Terranova è lento. Le pagelle della prima sfida casalinga in B del Bari contro il Palermo. Primo tempo importante da parte di Folorunsho, ma nella ripresa cala. Assist prezioso da parte di Antenucci, Mallamo entra e dà brio alla manovra.

LE PAGELLE

Cheddira 7

Nel primo tempo sfiora un gol che avrebbe ricordato quello di Del Piero in un famoso Juventus-Fiorentina degli anni ‘90. Nel secondo ne segna uno più semplice, ma pesantissimo. Nel finale solo un brutto fallo di Marconi gli nega la doppietta. E sembra voler dire: sicuri serva un attaccante?

Terranova 5

Cos’è successo al vero Terranova? Per carità, non gli si può imputare la colpa del gol subito con lui il campo nel primo tempo e nemmeno degli altri problemi vissuti dal Bari per gran parte del match, ma manca nell’anticipo e in quell’innata capacità di suonare la carica che aveva già mostrato in C.

Caprile 6

Non ha colpe sul gol subito, viene preso contro tempo. Non mette in campo gli interventi eccellenti delle ultime partite giocate, ma è sicuro nelle uscite e tra i pali.

Pucino 6,5

Bravo a spingere. Fa ammonire Valente arrivando in anticipo. L’impressione è che gli manchi soltanto l’ultimo affondo ma si fa vedere spesso e bene.

Di Cesare 5

Sul gol la difesa gira a vuoto per intero, ma è lui a tenere in gioco Valente. Personalità e leadership, senza ombra di dubbio, ma quando il Palermo accelera sembra andare leggermente in difficoltà.

Ricci 5,5

Poco brillante, si limita a coprire e a tenere il tridente avversario (in realtà, attaccano quasi sempre in quattro) ma non basta.

Maita 6

Ha personalità e lo dimostra. Strappa una sufficienza per il modo di stare in campo e anche per un paio di buoni suggerimenti.

Maiello 5,5

Poco brillante, anche quando nel finale cerca di farsi vedere un po’ di più, di fatto non ci riesce. Maita e Folo cercano di spingere per quel che possono, lui arranca fin troppo.

Folorunsho 6

Il migliore del Bari finché resta in campo. Sostituito tra qualche mugugno da Mignani, stava facendo bene ma probabilmente era stanco. Nei primi 25’ è straripante e imprendibile. Nella ripresa cala d’intensità.

Botta 5,5

Gara dai due volti: quando cerca la giocata, gli riesce sempre. Ma basta? No. Perché a volte si isola e si rende avulso al contesto. Un trequartista, in una gara così complicata, dovrebbe prendere la squadra per mano.

Antenucci 6

L’assist per Cheddira ripaga di una prova leggermente sotto tono. Il Palermo sarà stregato: in otto partite nemmeno un gol.

Vicari 6

Entra con il Bari che deve “solo” attaccare, fa il suo bene. Debutto in campionato, dopo il problema di un paio di settimane fa.

Mallamo 6,5

Entra bene in partita, fa da motore offensivo con buona personalità e sbagliando poco.

Galano 6

Tocca diversi palloni, resiste alla tentazione di strafare. Peccato per quella punizione spedita sulla barriera.

Cangiano 5,5

Non ha tantissimo tempo ma non fa nulla per dare linfa all’attacco.

Ceter sv

Mignani 6

Conferma in toto la squadra di Parma, ma non è la stessa prestazione. Nel complesso, la prova è sufficiente.

