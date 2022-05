Bari, multiproprietà: il Tribunale Federale respinge il ricorso dei De Laurentiis

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha respinto il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis sulla multiproprietà e sulla modifica della norma lo scorso 1 ottobre 2021. I due, in quanto legale rappresentante del Napoli e della Filmauro e legale rappresentante del Bari, avevano impugnato la modifica dell'articolo 16 bis delle Noif, cioè quella variazione per cui entro il 30 giugno 2024 chiunque abbia due club, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sarà costretto a cedere una delle due società per decisione della Figc. Ad oggi, invece, è prevista la possibilità di possedere due club di calcio, a meno che non militino nella stessa categoria, in tal caso l'obbligo di cessione ha tempi stretti dal momento dell'inizio della stagione.

I prossimi passi

Adesso i De Laurentiis impugneranno la sentenza, con ogni probabilità, per andare in secondo grado di giustizia sportiva. E non è escluso che, in caso di nuova sconfitta in Tfn, la vicenda non possa finire nella giustizia ordinaria. Ma è ancora troppo presto.