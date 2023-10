Michele Mignani in bilico: la dirigenza e la proprietà del Bari in queste ore stanno valutando la posizione dell'allenatore. Si potrebbe anche decidere per l'esonero, approfittando della sosta per fare il casting e trovare poi il sostituto senza l'assillo della partita.

Il Bari non vince dalla seconda giornata di campionato. Mignani pagherebbe, così, i troppi pareggi. Una decisione è attesa nel giro delle prossime 48 ore.