Bari, tre maxischermo per la partita di Latina: prezzi e dettagli

Tre maxischermo per assistere alla partita Latina-Bari di domenica prossima. Sarà aperta la curva nord dello stadio San Nicola e da lì sarà possibile guardare il match. La notizia è stata rilanciata dal Bari tramite i propri canali social, ma era nell'aria già da qualche ora. In caso di successo i biancorossi sarebbero promossi aritmeticamente in Serie B, dopo tre anni di C e uno vissuto nell'inferno della Serie D.

APPROFONDIMENTI CALCIO SERIE C Bari, secondo match point per la B / Il servizio

I dettagli

Per accedere all'impianto bisognerà acquistare un biglietto, al costo simbolico di due euro, sul sito sport.ticketone.it. Prevendita già aperta dalle 16 di oggi 31 marzo. L'iniziativa è stata promossa da Bari e PugliaPromozione. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza in favore della popolazione ucraina. «Ringrazio Regione Puglia e SSC

Bari per questa iniziativa che darà l'opportunità ai tantissimi tifosi del Bari di vivere un appuntamento decisivo per la nostra squadra del cuore, in uno spirito di festa e di condivisione - commenta il sindaco di Bari, Antonio Decaro - . Riempiamo ancora la curva del nostro stadio e incrociamo le dita. Forza Bari».

De Laurentiis: «Primi anche in questo»

«E' un primo esperimento per iniziare a rendere il San Nicola un luogo fruibile tutto l'anno e farlo diventare sempre di più la casa dei tifosi biancorossi e di tutti i cittadini pugliesi - spiega il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis -. E' la prima volta che si apre lo stadio per la visione collettiva di una partita di calcio giocata in trasferta e il fatto che succeda proprio per una gara così importante come Latina-Bari rende tutto più emozionante».