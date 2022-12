Bari in vacanza, ripresa a inizio gennaio

Dopo il 'boxing day' contro il Genoa al San Nicola, il Bari ha concesso alcuni giorni di vacanza al tecnico Michele Mignani e alla squadra: il gruppo tornerà a lavorare in sede i primi di gennaio in vista della ripresa. Il primo impegno del 2023, infatti, sarà la gara interna contro il Parma, in calendario il 14 gennaio prossimo. Intanto il club

biancorosso si gode il rinnovato feeling con la piazza sportiva: i 48.887 spettatori per la gara contro i grifoni fanno ricordare questa sfida come la 16esima per presenze nella storia della serie B. La società di Luigi De Laurentiis ha il primato stagionale di presenze interne con una media di 27.729 spettatori nel 2022-23. In questo periodo il ds Ciro Polito concorderà con il tecnico Mignani la strategia per il mercato di riparazione: possibili arrivi in difesa e attacco.